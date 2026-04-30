「伊勢名物・赤福の正しい向きとは？」【写真】正解の向きは？赤福餅といえば折箱からヘラでグッとすくって、そのまま口に……ってこともよくあると思いますが、お皿にのせるときはどのように置けばいいのでしょうか。そんな素朴な疑問を広報担当者に訊いたところ、意外なことも判明しました。「赤福」（本社：三重県伊勢市）の赤福餅になだらかな三筋が入った姿は、伊勢神宮の神域を流れる五十鈴川のせせらぎを表現しています。折