入社式では希望に満ちた表情を見せていた新入社員が、わずか数日、あるいは1か月足らずで姿を消す。厚生労働省が2025年10月に公表したデータでは、2022年3月卒の大学新卒者の3年以内の離職率は33.8％。新卒の早期離職は、もはや珍しい現象ではない。その背景には、職場の人間関係や労働条件だけでなく、「思っていた仕事と違った」というミスマッチもある。入社から1週間が経った日の朝、新入社員が静かにつぶやいた。「この仕