韓国の尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領が、高位公職者犯罪捜査処（公捜処）に対する逮捕妨害および国務委員の審議権侵害の容疑に関して、控訴審で一審より重い懲役7年が言い渡された。【注目】韓国、「世界で最も治安の良い国ランキング」で日本より上位にソウル高裁・刑事1部（ユン・ソンシク部長判事）は4月29日、尹前大統領の特殊公務執行妨害、職権濫用権利行使妨害などの容疑に関する控訴審において、懲役5年を言い渡した