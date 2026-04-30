お笑いタレントなかやまきんに君（47）が29日夜、Xを更新。歌姫の筋肉のラインを絶賛した。きんに君は「浜崎あゆみさん28周年ツアーライブに出演させていただきました」と報告。「浜崎さんの上腕二頭筋のラインが凄かったです。(1枚目)浜崎さんとは、同じ福岡出身、同じ歳、そして同じ上腕二頭筋のラインです」とつづり、歌手浜崎あゆみと並んで腕に力を入れるポーズを決めているショットなどをアップした。きんに君の隆々とバル