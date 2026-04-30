ニュースで頻繁に見聞きする「金利」。その本質を理解している人は意外と少ないのではないだろうか。「金利って、いいヤツなんですか？それとも悪いヤツなんですか？」マネー知識ゼロの編集者が、元国税専門官でお金関係に詳しい小林義崇氏に尋ねてみた。※本稿は、元国税専門官ライターの小林義崇『超改訂版すみません、金利ってなんですか？』（サンマーク出版）の一部を抜粋・編集したものです。ニュースで見聞きする金利「良