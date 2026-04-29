ピースサインを出している女の子は、21年前に行方不明になった大西有紀ちゃん（当時5歳）です。有紀ちゃんは当時5歳だった2005年4月、香川・坂出市でタケノコ掘りの最中に、母親に「もう1本取ってくる」と言い残したあと、こつぜんと姿を消してしまいました。行方が分からなくなって29日で21年。現場周辺では28日、警察官など約150人態勢で山や池の中を中心に捜索活動を行いました。警察は、これまで延べ3400人が周辺の山林やため