デニムブランドとして知られるJOHNBULLから、アップサイクルプロジェクト「rebear by Johnbull」の2026年夏コレクションが登場。自社製品や古着、残生地を活かして新たな価値を生み出す取り組みは、サステナブルな視点とファッション性を両立。着る人の個性を引き立てる、唯一無二のアイテムが揃います♡ rebearが生み出す新たな魅力 rebearbyJohnbullとは、「rebear＝生まれ変わらせる、再び生み出す」という意味を持