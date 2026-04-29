お笑いコンビ「キングコング」の梶原雄太（45）が、4月26日配信のコンビのYouTubeチャンネルで、「【炎上の真相】タモリさんの件で大炎上しています」と題した動画を公開した。【こちらも読む】ヒカル、ヒカキンも視聴回数激減 YouTuberはネタ切れで…ラファエルがSNS炎上仕掛けるも"無反応"発端は、ヒカル（34）のYouTubeで20日に配信された動画で、ヒカルが「タモリさんって全く面白くない」と発言し、カジサックとしてゲス