元プロ野球選手の清原和博氏の元妻でモデルの亜希が３０日、日本テレビ系「ＤａｙＤａｙ．」に出演。自宅の空き巣被害を告白した。番組では、ゴールデンウイークに急増する在宅中の侵入窃盗被害について特集した。亜希は「私は２０年前ぐらいなんですけど、子供がまだ１、２歳だったんですけど。みんな就寝中で、本当に空き巣が入って、キャッシュカードを２枚取られて」と過去に在宅中の空き巣被害を告白した。「１枚はお