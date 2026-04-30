イギリス議会で議論されていた「安楽死」を選ぶ権利を認める法案は、上院での審議が長引き、成立しませんでした。この法案は、イングランドとウェールズで、18歳以上で余命6カ月以内と診断された終末期患者を対象に、一定の条件のもと、医師の介助を受けて自らの命を終える選択肢を認めるものです。法案は2025年6月、イギリス下院を通過しましたが、上院では1200件を超える修正案が提出されました。審議は長期化し、29日の閉会まで