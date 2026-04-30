さいたま市で住人が就寝中の住宅に侵入し、現金と車の鍵を盗んだとして、自称建設業の39歳の男が逮捕されました。警察によりますと、松本悠貴容疑者は今月15日深夜から翌朝にかけ、さいたま市岩槻区内の住宅に侵入し、現金およそ700円と車の鍵を盗んだ疑いがもたれています。松本容疑者は、住人が就寝中に工具を使って風呂場の窓を割り、鍵を開けて侵入したとみられています。調べに対して、「身に覚えがありません」と容疑を否認