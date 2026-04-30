お笑いタレントのいとうあさこ（55）が29日放送の日本テレビ「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。人生最後に食べたいものを明かした。この日のテーマは「北海道VS沖縄の女が大激論SP」。沖縄の忘れられないグルメの話題となり、いとうは「もずくがおいしい」と感動した出来事を振り返り始めた。沖縄を訪れた際に「屋台村みたいなところがあって。沖縄おでんっていうおでんを出していただいた中に、もずくのおでん