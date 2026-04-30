筆者が文通を続けている女性受刑者Aは、殺人未遂で東北の某刑務所に服役している。彼女から定期的に届く手紙を、四度の受刑歴がある庄司舞子さんに読み解いてもらった。前編記事『「畠山鈴香は穏やかな顔になっていた」…元受刑者が明かす「女性刑務所の現実」と、「約７円の時給」で働く現役受刑者の告白』より続く。犬を飼ったことで「シャブ断ち」に成功TikTokで刑務所ネタの動画を投稿し「再犯しないような発信」をし続ける庄