「ドジャース２−３マーリンズ」（２９日、ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が九回１死満塁から決死のチャレンジも覆らず。併殺のまま敗れ２カードぶりの負け越しとなった。九回、先頭のキム・ヘソンが四球を選んで出塁した。続くコールも冷静にボールを見極め無死一、二塁と好機を作った。フリーランドが送りバントを決め、大谷が打席に入ったが敬遠四球。スタンドから大ブーイングがわき起こる中、１死満塁