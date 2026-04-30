さいたま市大宮区内のマンションの一室から、棚に置かれた頭蓋骨などが見つかったとして、同部屋に住む斎藤純被告（逮捕当時31歳）が逮捕された事件。承諾殺人罪、窃盗罪にて起訴され、さいたま地裁で行われた3月中旬の第1回公判で、斎藤被告は被害者の承諾の上、殺害したことを認めた。そして、この承諾殺人による被害者は当時21歳だった女性・Aさん、同じく22歳だった女性・Bさんの2名であることが明らかになった。【写真を見