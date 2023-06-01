アメリカのトランプ大統領は、戦闘終結に向けたイランとの交渉をめぐり「これ以上“良い人”でいるのはやめだ」などとSNSに投稿しました。トランプ大統領は現地時間29日午前4時すぎ、「イランはまともに行動できない。彼らは非核合意にどうやって署名すればいいのかも分かっていない」とSNSに投稿し、イランに対し「早く賢くなった方がいい」と警告しました。また、AIで生成したとみられる戦場のような場所で銃を構えるトランプ氏