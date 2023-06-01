お笑いコンビ「Wエンジン」のチャンカワイ（45）が29日に放送されたTBS「巷のウワサ大検証！それって実際どうなの会」（後7・00）に出演。実家の家業を告白した。番組では「オリーブオイルは太らない!?」というウワサを検証すべく、カワイが3日間にわたって揚げ物を食べ続けた。鶏の唐揚げやエビフライといった定番メニューに加え、コロッケが登場した。これに「あんま言ったことないですけど」と切り出して「うちの実家コロ