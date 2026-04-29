Image: Shutterstock データセンター。ここ数十年の映画業界において、サーバーラックが幾重にも積み重なるこの巨大な部屋はテクノロジーの裏側の象徴とも言える場所でした。『ミッション：インポッシブル』シリーズや『エントラップメント』などで、SF感・未来感を生み出す必須セットであり、『アイアンマン2』ではオラクルのロゴが登場する、企業にとってもポジティブなPRの場となりました