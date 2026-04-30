参議院財政金融委員会で女優の中山美穂さん（写真）の遺産相続について質問が出た。写真は1991年10月撮影（写真：共同通信社）「相続税は廃止すべき」「安易に廃止しろというのは相続税の本質を理解していないからだ」--。相続税をめぐるSNS上の論争が長期化している。3月には元参議院議員の藤巻健史さんが「富裕層の富裕化は観察されず」という新聞記事に反応し、「『消費税を1％上げ』て『相続税を廃止』すれば日本は強くなる」