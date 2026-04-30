ぎょうざの満洲の公式Xが更新されました。【映像】ぎょうざの満洲からのお知らせ「お客さまへお知らせ（関東店舗）5月1日より、トレー等の石油由来原料不足のため、『冷蔵生ぎょうざ（12個入）』の販売をお休みさせていただきます。冷凍生ぎょうざはこれまで通り販売いたします。ご不便をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします」（『ABEMA NEWS』より）