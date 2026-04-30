昨夜、富山市で犬の散歩をしていた女性がクマに襲われて大けがをしました。女性は病院に運ばれましたが、命に別条はないということです。富山市や警察によりますと、きのう午後7時半過ぎ、富山市森で犬の散歩をしていた40代の女性がクマに襲われて、顔や頭、首などをひっかかれるけがをしました。女性は付近の住宅のインターホンを押して「クマに襲われた。救急車を呼んでほしい」と救助を依頼し、この家の人が警察に通報し