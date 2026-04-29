《楽天球場のフレッシュネスバーガーのホットドッグ……まじかってなるよ。。。なんでこんな黒いんや、、、、》4月26日、プロ野球・東北楽天ゴールデンイーグルスの本拠地「楽天モバイル最強パーク宮城」内のハンバーガー店「フレッシュネスバーガー」でホットドッグを購入したユーザーが、“黒こげ”のホットドッグの写真を添えてXに投稿。ユーザーは続けて《これ普通ですって言われてもう号泣しそうだった受付の人対応悪い