中国メディアの界面新聞によると、新疆ウイグル自治区コルラ市の公立大学「新疆科技学院」で27日に行われた運動会の開会式で、参加していた人型ロボットが制御不能になり、転倒と立ち上がりを繰り返し、周りで踊っていた学生に向かってパンチやキックのアクションをするハプニングがあった。28日に界面新聞の取材に応じた学生によると、制御不能になったロボットは教員に連れ去られた。けがをした学生はおらず、ロボットの出所やブ