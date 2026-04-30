イラン側が、米国の海上封鎖を海賊行為および強盗行為と規定し、これに対する前例のない軍事的措置が近く取られると警告した。イランの高官級安全保障筋は29日（現地時間）、「米国がホルムズ海峡周辺で違法な海上封鎖を維持する場合、断固たる報復が不可欠だとの立場だ」と述べ、このように語ったとイラン国営プレスTVが報じた。この関係者は続けて、「イラン軍は今や海上封鎖に対する忍耐の限界に達した」とし、「イランは最近の