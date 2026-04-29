タスク管理アプリは便利ですが無料版だと機能制限があったり、有料プランは月額料金が必要だったりします。さらに仕事や個人情報を外部クラウドに置くことへ不安を感じる人も少なくありません。そこで無料で機能制限もなく、セルフホスト運用が可能なオープンソースのタスク管理ツール「Tududi」が公開されています。tududi - Organize Life and Work, Self-Hosted or Hostedhttps://cloud.tududi.com/chrisvel/tududi: A calm, op