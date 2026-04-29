田原総一朗氏が司会を務める『朝まで生テレビ！』（BS朝日）。1987年から続く“生放送”の老舗番組が、驚くべきリニューアルを発表し物議を醸している。【写真】カンペ見てる…？田原総一朗が投稿した“謝罪動画”「朝まででもなければ生でもなくなった」田原氏といえば、昨年10月19日に放送された『激論！クロスファイア』（BS朝日）で、高市早苗首相をめぐる討論中に「あんな奴は死んでしまえと言えばいい」と発言し、大炎上