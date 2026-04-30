俳優の夏菜が自身の過去の恋愛を振り返り、「旅行へ行くと何かしら必ずトラブルが起きる人だった」と、“ダメ男遍歴”を告白する場面があった。【映像】夏菜「トラブルばかり」の元彼を告白4月28日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第1話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならな