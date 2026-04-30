俳優の反町隆史（52）が29日、都内で行われた7月20日スタートのカンテレ・フジテレビ系連続ドラマ『GTO』（毎週月曜後10：00）「1報出し直前会見」に登壇。98年版『GTO』復活を狙うと明かした。【写真】さわやかな笑顔を見せる反町隆史同作は、藤沢とおるによる同名漫画が原作で、元暴走族の教師・鬼塚英吉（反町）が、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマ。1998年の放送当時も反町が鬼塚を