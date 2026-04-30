パナマ船籍の大型タンカー「IDEMITSU MARU」が28日、ホルムズ海峡を通過したことについて、在日イラン大使館がSNSに投稿し、これは日本との「長年の友情」としたコメントを投稿しました。在日イラン大使館は29日、SNSで「1953年に出光の日章丸がイランの石油を日本に輸送した歴史的な任務は、両国の長年の友情の証となっている。この遺産は今なお大きな意義を持ち続けている」とのコメントを投稿しました。1953年当時、イギリスと