「大盛無料」「おかわり無料」「お値段そのままで増量」……物価高が止まらない昨今、最も消費者ウケの良いフレーズです。しかし敢えて既存商品から量を"減らした"チェーン店があります。駅そばとして人気の箱根そばです。2026年4月に、従来の商品よりも量を減らしたメニューのみを提供する「箱根そば オールライト」を新業態としてスタート。なぜ敢えて"減らす"のでしょうか? 体験してみました。「オールライト 箱根そば」(東京都