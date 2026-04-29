「貯金1000万円」という響きには、不思議な響きがある。これさえ達成すれば心に余裕が生まれ、見える景色も変わる……なんて夢を見ていた人も多いのではないだろうか。しかし、現実はそう甘くない。ガールズちゃんねるに3月下旬、「貯金一千万超えたら見える世界が変わる説」というトピックが立ち、注目を集めた。トピ主は最近この1000万を突破したというが、その感想はあまりに切実なものだった。「（世界が変わる説は）当たって