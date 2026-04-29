JavaScriptの標準であるECMAScriptに元々組み込まれているDateオブジェクトを置き換える新しい日時API「Temporal」が導入されます。TemporalはJavaScriptの日時操作における多くの課題を解決することを目指しています。Temporal: The 9-Year Journey to Fix Time in JavaScript | Bloomberg JS Bloghttps://bloomberg.github.io/js-blog/post/temporal/JavaScriptのDateオブジェクトは1995年にBrendan EichがJavaのDate実装を参考