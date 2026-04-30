米国のトランプ大統領とロシアのプーチン大統領が29日（現地時間）、電話会談を行い、5月9日のロシアの戦勝記念日（第2次世界大戦戦勝日）81周年を控えてウクライナとの一時停戦の可能性について議論した。この日の90分間の会談で、プーチン大統領はイラン問題の解決を支援する意向を伝えたが、トランプ大統領はウクライナとの終戦を改めて要求しながら事実上これを拒否した。タス通信によると、プーチン大統領はこの日の電話会談