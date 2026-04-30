このたび豊永浩平さんの新刊『はくしむるち』が、第39回三島由紀夫賞の候補作にノミネートされました。本作は今の沖縄に生きる少年少女の日常と、80年前の戦争に従軍した少年兵たちの時空を交差させながら、時代を超えて続く暴力の連鎖を描いた長篇小説です。とりわけ現代パートに盛り込まれた数多のサブカルチャー要素に注目する渡辺祐真さんに、書評を寄せていただきました。豊永浩平『はくしむるち』の挑戦ウルトラマンやファイ