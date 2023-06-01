お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一（52）が29日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（水曜後9・00）に出演。同じマンションに住む人気お笑い芸人を明かした。この日のテーマは「健康は家で決まる！？カラダに良い家」。今年2月に2級建築士試験に合格したお笑いコンビ「アンガールズ」田中卓志も、建築士としての意見を語ったりした。番組途中、小杉は「田中と同じマンションなんですよ」と明かし、田中も