日本テレビで28日、『X秒後の新世界』（毎週火曜後10：00）が放送。新幹線の3列シートについて取り上げた。【画像】新幹線グリーン車のコーヒー、生まれ変わった姿通販で買える粉ビジュアルも番組では、世の中のちょっとした疑問や謎を勝手に検証し、新知識＆新情報をおもしろおかしく解き明かす趣旨でさまざまな知識を紹介。その中で新幹線の3列シートを取り上げた。番組では、人気なのは両端で、挟まれる真ん中は“一