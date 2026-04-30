マンションの購入を検討する際、意外と抜けているのが「そのマンションがきちんと管理されているか」という視点です。その判断材料のひとつに「管理費」があります。一級建築士の建山晃氏によると、管理費の額面は「管理会社が適切にマンションの維持管理を行っているか」の判断材料になるそうです。なかには管理費が「無駄遣い」されており、額面が不適切に高くなっている物件も……。建山氏の著書『［新装版］マンションの大規模