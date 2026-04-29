浜松市は、人気アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」を活用した大型誘客施策「シン・ハママツ計画」の昨年度の経済効果について、１１億１０００万円に上ったと発表した。今年度は、はままつフラワーパーク（浜松市）と共同で、花を使った「初号機」のモザイクアートなどを制作し、舘山寺エリアでの地域経済活性化につなげたい考えだ。中野祐介市長が３月下旬の定例記者会見で明らかにした。昨年４月から１０か月間、市役所に設置