女優で歌手の大竹しのぶ（68）が29日放送のNHKラジオ第1「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」に出演。所有している軽井沢の別荘で見つかった“侵入者”について警備会社から知らせが来たことを明かした。大竹は「軽井沢に別荘を持っているんですよ。若い時からあったものなんですけど」と話し始め、「コロナの頃って、東京ナンバーの車が来ると嫌がられたりするっていうのをニュースでやっていたじゃないですか。だから、