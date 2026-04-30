マリ・バマコ、キダル、トンブクトゥ【ナイロビ共同】西アフリカ・マリで一斉攻撃を起こした遊牧民トゥアレグの反政府武装勢力「アザワド解放戦線」（FLA）の報道担当者は29日、軍事政権が保持する北部の世界遺産都市トンブクトゥの制圧を目指していると宣言した。軍政と協力するロシアが派遣している要員のマリ全土からの撤収も要求した。欧州メディアが報じた。トンブクトゥは首都バマコの北東約700キロ。かつて交易都市やイ