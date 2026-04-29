【女子旅プレス＝2026/04/29】沖縄県名護市のテーマパーク「ジャングリア沖縄（JUNGLIA OKINAWA）」では29日、スリル系ライドアトラクション「やんばるトルネード（YAMBARU TORNADO）」をオープン。最大高度約20mまで上昇し、やんばるの絶景を逆さまに望むスリルと爽快感を味わえるライドを、地元住民57名が先行体験した。【写真】ライド頂点では視点が完全に逆さまに◆ジャングリア沖縄「やんばるトルネード」とは「やんばるトル