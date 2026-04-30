『狙われたフジテレビ』（亀渕昭信 著）衆目を集め続けるフジテレビ及びフジ・メディア・ホールディングスの動向。中居正広氏に絡むコンプライアンス問題に始まり、フェイズは村上世彰氏vsフジテレビに移って、まだ終局は見えない。そんな最中に『狙われたフジテレビニッポン放送元社長が明かすライブドア買収攻防21年目の真相』が出版された。著者は人気ラジオDJにしてニッポン放送社長だった亀渕昭信さん。現在のフジ問題の