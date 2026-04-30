【ワシントン共同】トランプ米大統領を脅迫した罪などで28日に再び起訴されたコミー元連邦捜査局（FBI）長官は29日、南部バージニア州の連邦地裁に出廷した。米メディアによると、出廷は短時間で発言はなかった。弁護人はトランプ氏の疑惑を捜査したコミー氏への報復的な起訴だとして争う意向を示した。地裁は、政権側が求めた保釈条件の設定を認めなかった。コミー氏は昨年5月、インスタグラムに「8647」と配置された貝殻の