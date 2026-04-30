4月28日、滋賀県彦根市の住宅5軒で空き巣被害が相次ぎました。高級外車や貴金属など約1400万円相当が盗まれていて、警察が窃盗事件として捜査しています。 【写真を見る】滋賀・彦根市で空き巣被害相次ぐ現金や高級外車、ゲーム機など…住宅5軒で約1400万円相当の被害うち4軒は半径300m以内に位置同一犯の可能性もあるとみて警察が捜査 28日午前7時ごろから午後7時ごろまでの間に、彦根市内の住宅5軒で窃盗事件