本拠地マーリンズ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は29日（日本時間30日）、本拠地マーリンズ戦に「1番・DH」で先発し、2打数無安打、3四球だった。チームは2-3で敗れた。ドジャースは9回に逆転サヨナラのチャンスを作るも、奇妙な形で試合が終わった。1点を追う9回のドジャースの攻撃。連続四球と犠打で1死二、三塁のチャンスを作ると、大谷が打席に。しかし申告敬遠となった。なおも1死満塁でフリーマンを迎えるも、3