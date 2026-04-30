キム・ジンヒョンが今季2試合目の出場で無失点セレッソ大阪の元韓国代表GKキム・ジンヒョンが4月29日、明治安田J1百年構想リーグ第13節ヴィッセル神戸戦（0-0 PK4-2）で完封した。PKストップも見せ、勝ち点2獲得に貢献。来日18年目の38歳は今季ガンバ大阪との開幕戦（0-0）に続く2試合目の出場で連続無失点となった。絶対守護神だったベテランは昨季から出番が減少も、「自分らしく試合ができた」とハイパフォーマンスを見せた。