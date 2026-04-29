東京都千代田区の樋口高顕区長と町中華の店主によるXのやり取りが注目を浴びている。発端は4月23日に秋葉原電気街のど真ん中にある中華料理店の2代目店主が投稿した内容だ。 【画像】スロープ問題で大炎上した中華料理店店主と千代田区長の投稿と秋葉原のいたるところで確認できた“指導”の対象となりそうなスロープ 同店主は、樋口区長が20日に投稿した「路上看板への警告や指導を行なった」という内容を