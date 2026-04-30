自宅を改装して「子ども食堂」をオープン子どもやその保護者に無料、もしくは安価で食事を提供する「子ども食堂」。貧困家庭への支援だけでなく、地域住民の交流の場としても需要が広がり、現在では全国に1万ヵ所以上が設置されているという。自治体からの支援があるとはいえ、基本的に運営はボランティアであり、地域の主婦などが運営を担っていることが多いようだ。北関東に住む、小谷野真美さん（仮名・52歳）もそのひとり。3年