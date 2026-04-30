日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は３０日、ゴールデンウィーク中に空き巣が急増することを報じた。番組では２６日には埼玉県内で未明から朝にかけて１６件もの被害が相次いだことを紹介。ＭＣの武田真一アナウンサーは「住人が在宅中にも関わらず侵入する大胆な手口だったということです」と伝えた。コメンテーターを務める清原和博氏の元妻でモデルの亜希は「私は２０年くらい前