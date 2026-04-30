地面に座るシャオチージー。（２月２６日撮影、成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都4月30日】中国四川省のジャイアントパンダ保護研究センター臥竜神樹坪基地で、パンダの「小奇跡（シャオチージー）」が地面に座る様子が撮影された。